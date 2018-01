Guindos reconoce que durante la crisis se reunió con Caixabank, Santander y BBVA "para pedirles dinero"

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha justificado que mantuviera reuniones con los principales banqueros del país en la necesidad de financiación del Estado, "porque nadie ponía un duro en las subastas del Tesoro".

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis económica, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, el ministro ha sido preguntado por varios diputados por las reuniones que celebró con los presidentes del Banco Santander, BBVA y Caixabank para organizar el rescate de Bankia, tal y como sostuvo el expresidente de la entidad rescatada Rodrigo Rato.

"Mire, yo me reunía con los banqueros. ¿En algunas ocasiones sabes para qué? Para pedirles el dinero porque nadie ponía un duro en las subastas del Tesoro español, y ellos tenían liquidez en ese momento", ha replicado Guindos al portavoz socialista de la comisión, Pedro Saura, recordando que el Banco Central Europeo había facilitado entonces financiación a la banca.

Rechazando que hubiera dado facilidades a los bancos españoles, el ministro ha recordado que las mayores exigencias de provisiones en el sector a su llegada implicaron un recorte de beneficios en el sector, y ha puesto como ejemplo que el mayor año de caídas de estos rendimientos, "por muchísimo", fue 2012, año en el que se aprobaron estas medidas.

"No hacerlo habría sido irresponsable"

En otro momento de la comparecencia, Guindos ha defendido que no haberse reunido con banqueros "habría sido una irresponsabilidad" por su parte. "Con tal crisis bancaria y financiera de caballo, el ministro de Economía, que ya tenía prestados en preferentes y concedidos avales, si no me hubiese ocupado habría sido un irresponsable", ha apostillado.

"Porque, además, estaba a punto de estallar. Ya sé que su teoría (en referencia a Saura) es que todo era un cuento de rosas hasta que llega el malvado Guindos y la fastidia. ¿Cuándo se fastidió el Perú, señor Saura?", se ha preguntado.