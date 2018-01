La Audiencia Nacional absuelve a Felipe Benjumea por el caso Abengoa

La Audiencia Nacional ha comunicado esta mañana la sentencia del caso Abengoa. De acuerdo a fuentes que participan en el proceso, Felipe Benjumea, presidente de Abengoa entre los años 1991 y 2015, hijo del fundador de la compañía, ha sido absuelto de los delitos de los que se le acusaba relacionados con la indemnización de 11,5 millones de euros recibida poco antes de la compañía se declarara en preconcurso de acreedores, de acuerdo a fuentes presentes en el proceso. El fiscal solicitaba cinco años de cárcel para Benjumea y cuatro años contra Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado del grupo energético, que cobró una indemnización de 3,5 millones. También ha sido absuelto el resto del antiguo consejo de administración de la multinacional sevillana, que aprobó las indemnizaciones.

Las fuentes consultadas indican que el fallo de la sentencia ha sido leído ante las partes personadas, pero que el contenido total de la sentencia todavía no ha podido ser consultado.

Durante el juicio, Benjumea y los antiguos miembros del consejo de administración de Abengoa han defendido que la salida del expresidente, decidida en una reunión del consejo celebrada el 23 de septiembre de 2015, se debió a una imposición de la banca acreedora. Según su versión, los bancos, especialmente Santander, condicionaron el apoyo financiero a una ampliación de capital de 650 millones de euros al cese de Benjumea como presidente.

El contrato firmado entre Benjumea y Abengoa contemplaba la indemnización finalmente recibida por el expresidente del grupo en el caso de que su cese se debiera a causas ajenas a su voluntad. En el juicio, el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, que lideró las negociaciones entre la banca y Abengoa para esa ampliación de capital, declaró que no impuso el cese de Benjumea, aunque sí que se lo recomendó personalmente. Y aseguró que la banca finalmente no acudió a la ampliación de capital propuesta porque las cuentas del grupo no estaban claras.

Tras el cese de Benjumea como presidente, Abengoa negoció la entrada de un socio industrial en el capital, y al no lograrlo se declaró en preconcurso de acreedores, en noviembre de 2015. A partir de entonces el grupo inició una frenética carrera por alcanzar un convenio con los acreedores que evitara la mayor quiebra empresarial ocurrida en España. Al mismo tiempo impuso recortes drásticos de costes, miles de despidos y el abandono de grandes proyectos internacionales y la venta de sus mejores activos.

La compañía logró firmar en marzo de 2017 un definitivo acuerdo de refinanciación esquivando el concurso de acreedores. A finales del pasado año acordó la venta de su mayor activo, el 42% de Atlantica Yield, su filial en Estados Unidos y que cotiza en el Nasdaq.