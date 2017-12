El Gobierno ha ganado una batalla en la guerra por el control de Abertis. Finalmente, la italiana Atlantia ha claudicado al anunciar que solicitará las autorizaciones que le exigen los ministerios de Energía y Fomento para optar a la compra de la concesionaria de infraestructuras, con la que puja con ACS. De esta forma, se cierra, al menos de forma provisional, uno de los frentes del proceso, incendiado desde hace dos semanas, cuando el Ejecutivo requirió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que revocara su autorización a la OPA de Atlantia por no incluir los citados permisos. No obstante, el partido no ha llegado ni mucho menos a su fin.

Hace escasos días resultaba difícil imaginar que el grupo italiano fuera a plegarse a las exigencias del Gobierno, toda vez que ni la CNMV ni la Comisión Europea habían puesto objeciones a la aprobación de la oferta por Abertis a pesar de la ausencia de las autorizaciones. El cambio de postura de Atlantia responde a una estrategia consistente en tratar de agilizar el proceso y fiarlo todo a su capacidad para presentar una mejor oferta que su rival.

En el hecho relevante remitido a la CNMV al cierre de la sesión del jueves, Atlantia asegura haber realizado este movimiento "como manifestación de su respeto por las instituciones españolas y su mejor disposición a que el proceso de oferta sobre Abertis no se vea ralentizado".

De hecho, la compañía italiana sigue considerando que las autorizaciones no son necesarias. Su argumento se basa, además de los respectivos vistos buenos de la CNMV y de Bruselas, en varios factores, como que en otros casos de cambio de control en una concesionaria de infraestructuras el Gobierno no ha requerido los permisos y que ni siquiera la Abogacía del Estado es capaz de sostener de manera firme su carácter de obligatorios.

Además, Atlantia también sostiene que ninguno de los gobiernos de los países en los que Abertis tiene concesiones ha pedido autorización alguna de este tipo.

Preparados para un 'no'

Hasta este momento, Atlantia quería evitar a toda costa dejar el destino de su aventura para comprar Abertis en manos del Gobierno. Al pedir las autorizaciones, los italianos se exponen a que Moncloa bloquee su camino para hacerse con la concesionaria que preside Salvador Alemany si no les conceden los permisos.

Sin embargo, el planteamiento de Atlantia pasa por que el Ejecutivo tendrá muy complicado argumentar un hipotético rechazo. Si finalmente se produce la negativa y las bases de la misma no son absolutamente firmes (hay que tener en cuenta que las dudas han llegado incluso a los abogados del Estado), el grupo italiano actuará contra el Gobierno (bien vía Bruselas, bien vía tribunales) aunque esto suponga volver a dilatar el proceso.

Por el momento, el hecho de que Atlantia haya pedido los permisos hará que la recta final de la puja por Abertis sufra un cierto retardo sobre lo previsto, calculado en un mes, aproximadamente. Fuentes conocedoras de la situación apuntaban a que la CNMV podría aprobar la OPA de Hochtief, filial de ACS a través de la cual ha formulado la oferta por Abertis, a mediados de febrero.

Retroceso bursátil

Desde que el Gobierno puso en marcha los requerimientos a la CNMV para que revocara la autorización de la OPA, previos al inicio de un proceso contencioso-administrativo contra el supervisor, las acciones de Atlantia, que cotizaban en máximos históricos, emprendieron un recorrido bajista. Los títulos de la empresa italiana han acumulado un descenso cercano al 6%, lo que se ha traducido en un descenso de más de 1.200 millones de euros en su capitalización bursátil.

En el hecho relevante, Atlantia también ha señalado que toma la decisión "en beneficio de los intereses del mercado, de la propia sociedad afectada Abertis y de sus accionistas e inversores".