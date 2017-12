El vídeo en el que la mano derecha de Buffett vapulea al bitcoin: "Van a ocurrir cosas malas"

Si invertir en bitcoines o no una buena idea o si debería haber una mayor regulaciónde esta criptomoneda basada en la tecnología descentralizada 'blockchain' está dando de qué hablar estos días. Este miércoles la Comisión Europeaalertó de los "riesgos claros" que supone invertir en la moneda virtual. Hace unas semanas lo hacía la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) relacionando este riesgo con su elevada volatilidad y su carácter especulativo. El último en hacerlo ha sido la mano derecha del gurú de Wall Street Warren Buffett, Charlie Munger. "Hay que evitarlos como la peste", ha sentenciado.

En un video que ya acumula miles de visitas en YouTube, Munger fue más allá de un simple aviso esta semana en un evento sobre negocios celebrado en la Universidad de Michigan. El experto tocó el controvertido tema de la criptomoneda cuando conductor del espacio se hizo eco de las preguntas de la audiencia, "probablemente todas las cuestiones estarán relacionadas con el bitcoin", bromeó el conductor. En ese mismo momento Munger afirmó que se trata de una "auténtica locura" la idea de invertir en bitcoin.

Creo que es absolutamente estúpido incluso detenerse a pensar en ello", afirmó Munger

El público asistente rió, pero pronto Munger se puso serio y no cesó en sus palabras totalmente contrarias a la inversión en la criptomoneda. "Creo que es absolutamente estúpido incluso detenerse a pensar en ello", afirmó Munger, quien insistió en que los que difunden la idea son "malas personas". Esta nueva oleada, según el experto, se trata de "una burbuja loca, una mala idea, que atrae a la gente hacia el concepto de una riqueza fácil sin comprender mucho cómo funciona". "Es la última cosa en el mundo en la que debes pensar", añadió.

El experto aseveró que se trata únicamente de un conjunto de cosas que no va a funcionar. Quizá la expresión que más alarma del mano derecha del gurú de Wall Street es a la que llega como conclusión: "Hay que descifrar qué son y evitarlo como la peste"

"No les creáis"

Además de estas declaraciones, Munger hizo una comparación con la facilidad de adquirir la moneda virtual y el oro. "Es algo sobre lo que reflexionar", dijo. "El oro tiene un depósito de valor maravilloso porque el hombre no tiene capacidad de inventar más o adquirirlo de una forma sencilla. Esto tiene la ventaja de excepcional", afirmó. "Creedme -continúa-, el hombre es capaz de saber cómo crear más bitcoin y ellos os dirán que hay reglas". Munger ratificó que "asegurarán que no hay posibilidad de saber cómo crear más bitcoin pero -asevera- no les creáis".

"Van a ocurrir cosas malas", concluyó.

La criptomoneda comenzó el año por debajo de los 1.000 dólares, y su recorrido hasta el día de hoy ha sido de lo más convulso. Las subidas y bajadas de su valor han encendido las alarmas entre analistas e inversores en bitcoin. Este mismo viernes el bitcoin ha experimentado un desplome del 20% en tan solo 24%.