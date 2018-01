Goirigolzarri dice que no opina sobre las declaraciones de Rato porque este está investigado

El presidente de Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado hoy que los 19.000 millones de rescate a la entidad que apuntó el expresidente Rodrigo Rato en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, "no fueron 19.000", y la cifra la impuso la Comisión Europea.

A preguntas de los periodistas sobre la comparecencia del también exvicepresidente del Gobierno Rato antes de recibir Goirigolzarri en Valencia el premio de Directivo del año 2017 que concede el Colegio de Economistas, el banquero ha argumentado en cualquier caso que su estrategia es no opinar de temas que estén sub iudice (sujeto a juicio).

No obstante, preguntado por la referencia que Rato hizo a su persona, en relación a que junto al Gobierno tuvo que ver en el rescate de 19.000 millones, Goirigolzrri ha dicho que "no" tenía "ni idea" de lo que había dicho de él porque no ha leído las declaraciones.

"Me extraña -que dijera lo de los 19.000-, pero los 19.000 millones de los que se habla, primero, que no fueron 19.000, y segundo, que es una cifra que nosotros no dimos, sino que es una cifra que definió Comisión Europea y eso es así y se puede contrastar", ha indicado.

"No hablamos de cosas que están sub iudice"

Preguntado por las afirmaciones de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, propició la quiebra de Bankia, ha incidido en que la "mayoría de las declaraciones y comentarios de Rato realmente pertenecen a una pieza judicial y están bajo análisis y definición judicial".

"Siempre ha sido nuestra estrategia y sigue siendo que no hablamos de cosas que están sub iudice y mantenemos la estrategia", ha apuntado.

Aunque ha reconocido que las declaraciones de Rato se hicieron en otro foro no judicial (el Congreso), ha insistido en que el expresidente de Bankia habló sobre "elementos que afectan a cuestiones que están bajo investigación judicial y está la apertura de juicio que, supongo, tendremos en próximas semanas".