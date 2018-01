España 2018: la tormenta perfecta.

La ciclogénesis explosiva es un fenómeno meteorológico provocado por el choque de una masa de aire frío con otra de aire caliente. Tras el choque, en un breve espacio de tiempo se genera una profunda borrasca con fuertes lluvias y vientos tan intensos, que los meteorólogos los califican como “perfectos”, dando lugar a la denominada “tormenta perfecta”, con un enorme poder destructivo allá donde se produce.

Haciendo un símil político, una masa de aire frío, y otra de aire caliente, fluyen en nuestra atmósfera política para colisionar sobre el cielo español y desencadenar un efecto devastador en nuestro país.

La masa de aire caliente es el problema catalán, y es caliente porque está muy presente, y a diario, tanto en la opinión pública como en las conversaciones de los ciudadanos.

La grave irresponsabilidad de Rajoy al aplicar un “155 de broma” y convocar elecciones a toda velocidad, alentado por Sánchez y Rivera, ha provocado que los separatistas hayan revalidado la mayoría

La grave irresponsabilidad de Rajoy al aplicar un “155 de broma” y convocar elecciones a toda velocidad, alentado por Sánchez y Rivera, ha provocado que los separatistas hayan revalidado la mayoría absoluta.Todo el debate que hoy existe sobre si mi compañera Inés debe postularse, o no, a la presidencia, que si hay fractura entre los independentistas, o que si es posible que no sumen porque los presos y los fugados no podrían personarse para votar, es totalmente estéril.

Cualquier persona con dos dedos de frente puede comprobar, tras leer el Texto refundido del Reglamento del Parlamento de Cataluña, que los independentistas volverán a tener sin problemas mayoría en la Mesa, y por lo tanto podrán facilitar la investidura de Puigdemont o de otro sedicioso (recuerden que sacrificaron a Artur Mas, que tenía mucho más peso, y Puigdemont no será un problema).

El sistema de elección de miembros de la Mesa otorgará cuatro puestos a los separatistas (presidente, vicepresidente primero y dos secretarios), dos puestos a mi partido (vicepresidente segundo y un secretario) y un puesto al PSC (un secretario).

La mayoría en la Mesa les permite interpretar el Reglamento a su antojo

En cuanto a la votación de investidura, la delegación de voto está permitida siempre que la Mesa estime la petición (cosa que hará en todos los casos). Además, no es mandatorio que el postulante esté presente. Esto, unido a que algunos diputados presos o fugados podrían ceder su acta a cambio de ser nombrados miembros del gobierno, y que, en el peor de los casos, la mayoría en la Mesa les permite interpretar el Reglamento a su antojo, conllevará sin remedio a que sea proclamado presidente un independentista.

Por lo tanto, el proceso de sedición seguirá adelante ante la impasividad de un pusilánime Rajoy, que es el único que podría impedirlo por las facultades que le otorga el 155, pero no lo hará, provocando que la inestabilidad social y económica entren en una ecuación exponencial de consecuencias desastrosas para España.

La masa de aire frío es la economía, y es frío porque tanto la sociedad como la opinión pública han asimilado, gracias a la propaganda del Gobierno y a la inacción de toda la Oposición, que “las cosas van bien y hemos mejorado”, cuando la realidad es todo lo contrario.

El pasado lunes el Gobierno anunciaba que tendrá que otorgar un nuevo crédito de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar las pensiones en 2018

El pasado lunes el Gobierno anunciaba que tendrá que otorgar un nuevo crédito de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar las pensiones en 2018. Además, emitirá deuda por más de 220.000 millones de euros (más de 4.200 millones a la semana).

¡Embusteros! ¿Cómo vamos a ir mejor si hay que endeudarnos para pagar las pensiones y emitir esa salvajada de deuda al año? Preferís endeudar a los españoles por varias generaciones en lugar de eliminar gasto de vuestra industria política. No tenéis perdón. Sois unos canallas, con una conciencia miserable y vuestra actitud es propia de salteadores de caminos.

¿Pero qué vamos a esperar de este Gobierno en materia económica, con un ministro de economía que el mismo día que fue nombrado los juzgados estaban recibiendo miles de demandas de productos bancarios en forma de basura empaquetada que él mismo había recomendado comprar porque, según él, “eran un valor seguro que haría historia y quedaría plasmada en los libros”?

El que será con toda seguridad nuevo presidente del Banco Central Europeo, el alemán Jens Weidmann, afirmaba que "hay que poner ya una fecha para el fin de la compra de deuda"

Recientemente, el que será con toda seguridad nuevo presidente del Banco Central Europeo, el alemán Jens Weidmann, afirmaba que "hay que poner ya una fecha para el fin de la compra de deuda". Esto, señoras y señores, en Román Paladino, significa que, entre otros, el Tesoro español ya no podrá emitir deuda pública como si fuera confeti, para que la compre el BCE a través del BdE, a unos tipos de interés irrisorios, y así seguir refinanciando e incrementando la inmensa deuda.

España tendrá que pagar mucho más cara la emisión de deuda, disparando a las nubes el déficit público, además de ver reducido considerablemente el importe de su colocación, por lo que muchos servicios se verán paralizados por impago.

En definitiva, no habrá suficiente dinero para pagar los servicios del Estado, los sueldos públicos, las pensiones y la inmensa deuda. Además, como estos desleales gobernantes no están dispuestos a reducir la industria política ni el descomunal despilfarro autonómico, España entrará en una nueva recesión de consecuencias impredecibles.

El Fondo Monetario Internacional alerta a la banca de España, en el informe publicado esta semana, de su excesiva dependencia de la liquidez del BCE y de su elevada exposición a la deuda pública

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional alerta a la banca de España, en el informe publicado esta semana, de su excesiva dependencia de la liquidez del BCE y de su elevada exposición a la deuda pública. Además, advierte de que los bancos españoles necesitan unos 22.000 millones de euros para mejorar la calidad del capital, según el test cerrado a diciembre de 2016, siendo la banca española, de las más vulnerables de los países de la Unión Europea.

Los ciudadanos no son conscientes del grave problema al que nos ha llevado el Gobierno de Rajoy con su disparatada política económica, así como de la actitud negligente de una oposición que, sorprendentemente, se lo permite como si el problema no fuera con ellos y no estuvieran representando a más de 14 millones de personas que les votaron.

Dicho esto, las dos masas de aire frío y caliente, chocarán, muy probablemente, en el mes de octubre o noviembre de 2018, provocando la tormenta perfecta, que traerá a España y a sus ciudadanos consecuencia muy graves e irreversibles.

¿Y quién puede evitar que se produzca esta tormenta perfecta? Sólo Ciudadanos, retirando el apoyo a Rajoy y provocando la convocatoria de elecciones generales

¿Y quién estará ahí para luchar contra este fenómeno? Marino Rajoy Brey, un personaje al que sólo le preocupa mantenerse en el poder para blindarse ante las múltiples causas penales que le esperan, que dirige un partido sumido en el fango de la corrupción absoluta, que ha sido reprendido desde las instituciones europeas en el informe GRECO por no implementar ni una sola de las medidas contra la corrupción judicial, que ha demostrado una cobardía y una traición a España sin precedentes, que ha endeudado a los españoles por más de 50 años, que incumple sistemáticamente los acuerdos de investidura (e incomprensiblemente mi partido le sigue dando apoyo de gobierno), que no tiene, ni ha tenido nunca, un plan para España, y sobre el que la gran mayoría de españoles, incluyendo al propio rey, al que odia tras encargar la investidura a Sánchez, tienen poca o ninguna confianza. Con este capitán al mando, el desastre está garantizado.

¿Y quién puede evitar que se produzca esta tormenta perfecta? Sólo mi partido, retirando el apoyo a Rajoy y provocando la convocatoria de elecciones generales para que en este país haya un Gobierno que pueda afrontar con garantías los retos descritos más arriba. Ciudadanos puede esperar, pero España y sus ciudadanos no. De no hacerlo, seremos cómplices de lo que ocurra.

PD: Hoy les dedico el tema “Song of Time and Song of Storms” interpretado por la magistral violinista Taylor Davis

https://youtu.be/CIXCL5VR9Ho