Rosa Díez se cree esta falsa portada de 'Time' que alaba a la Guardia Civil

Con la cantidad de bulos y ‘fake news’ que circulan por la red, es muy importante contrastar la información que nos llega antes de publicarla, y así evitar ser víctimas de engaños y quedar en un mal lugar ante nuestros seguidores. Este ha sido el caso de Rosa Díez. La cofundadora de UPyD se mostró muy orgullosa del cuerpo de la Guardia Civil después de que la revista Time publicase una portada en la que lo consideraba la policía más eficiente del mundo. El único problema es que la portada nunca existió.

"La Guardia Civil es según la revista TIME la mejor policía del mundo. ¡Eso si que es una buena imagen de la Marca España! ¡Gracias, hombre y mujeres de verde, por estar siempre ahí, al servicio de los españoles! Orgullo" escribió Díez en un tuit, ahora eliminado.

La reacción de los implacables tuiteros no se hizo esperar, que no dudaron en mofarse del error cometido por la exsocialista vasca. Díez trató entonces de defenderse de las críticas, y publicó otro tuit ensalzando la labor de la Guardia Civil:

Me dicen que la portada no es real... Bueno, me la han mandado como tal; y la he compartido porque lo que si es real es la competencia y entrega de la Guardia Civil. Portadas al margen, son los mejores!!! https://t.co/IRhJdRLnie