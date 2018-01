El 'zasca' de Arrimadas a TV3: me da miedo que se ponga a gente a revisar quién canta Els Segadors

Este miércoles, al finalizar la sesión constitutiva del Parlament, todos los diputados se pusieron en pie para cantar Els Segadors, el himno oficial de Cataluña. Todos menos los de Ciudadanos, según TV3. Y así se lo han hecho llegar a su líder, Inés Arrimadas, en una entrevista de la cadena.

Al preguntarle por qué los diputados de su formación no cantaron, asegurando que habían revisado los vídeos, Arrimadas no ha dudado en soltar un 'zasca' a la cadena, diciendo que "poner en la televisión pública a gente que revise quién canta y quién no da un poco de miedo".