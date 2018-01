Arctic Monkeys confirma su regreso en vivo tras más de tres años de silencio

El cartel del Firefly Music Festival ya ha lanzado sus, por qué no decirlo, grandes confirmaciones, pero esta no es la única buena noticia para aquéllos que necesitan horas de música y buen tiempo para disfrutar de las últimas novedades de sus grupos. Lo cierto es que, este evento estadounidense ya cuenta con nombres como Eminem, Kendrick Lamar o The Killers, pero la gran cita llega con el fin de una gran espera: Arctic Monkeys regresa tras cinco años sin ningún proyecto nuevo y más de tres de silencio. Con o sin nuevo disco aún no está confirmado.

La banda británica de indie rock vuelve tras su última aparición, que fue el día 15 de noviembre del año 2014, cuando ofrecieron su último concierto de la gira que por entonces protagonizaba su 'AM' (2013). Los de Sheffield (Reino Unido), se despedían por entonces en Río de Janeiro.

De algunos de sus miembros sí que había habido noticias, Alex Turner, su vocalista y principal guitarrista, ya sació ciertas ganas de la esencia de Arctic Monkeys con el dúo de rock que formó en 2007, The Last Shadow Puppets. En 2016, Turner junto a Miles Kane, ex vocalista de The Rascals, lanzó 'Everything You've Come to Expect' -producido por James Ford-, además de un EP titulado 'The Dream Synopsis'.

Sin embargo, este 2018 reúne de nuevo a la banda de rock psicodélico y garage rock y se confirma este jueves de forma oficial con su aparición en el Firefly Music Festival de Delaware.

Compartirán escenario en el primer concierto de 'los Monkeys' confirmado hasta la fecha con artistas como los mencionados cabezas de cartel Eminem, Kendrick Lamar y The Killers. Pero no serán los únicos. Lil Wayne, Logic, Martin Garrix, Alt-J o Rudimental estarán entre los días 14, 15, 16 y 17 de junio en el Estado norteamericano. Único inconveniente, que para verlos, si no llegan nuevas noticias, se tendrá que viajar a Estados Unidos, aunque algunos medios afirman que puede haber sorpresas. 'Snap Out Of It', cantaban en 2013, nada mejor para decir que, aunque la espera ha sido larga, los seguidores de la banda ya pueden respirar tranquilos: habrá más Arctic Monkeys pronto.

Así, los festivales no paran de traer regalos para los amantes de la música, Sonorama Ribera, BBK Live o Mad Cool ya cuentan con rostros que incluso con cinco meses de antelación han agotado existencias en algunos de sus abonos.