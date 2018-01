Estas son las series internacionales más esperadas de 2018

La primera serie de los hermanos Coen, la historia del asesinato de Gianni Versace con Penélope Cruz como Donatella, la unión de Sharon Stone y Steven Soderbergh en "Mosaic" o la adaptación de la novela "Sharp Objects", con Amy Adams, son algunas de las series internacionales más esperadas del 2018.

Estos son algunos de los estrenos que más darán que hablar en un año en el que también se esperan nuevas temporadas de series aclamadas como "Westworld", "Big Little Lies", "The Handmaid's Tale", "Glow", "Por trece razones", "Sense8", "Expediente X", "The Americans" o el final de "House of cards".

"American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace"

Aunque la producción es de Fox, en España la estrenará Netflix, aún sin fecha. Penélope Cruz con peluca rubia dará vida a Donatella Versace y Ricky Martin a la expareja del diseñador italiano asesinado hace 20 años por uno de los criminales más buscados de EEUU, en esta serie de diez episodios dirigida por Ryan Murphy.

"The Ballad of Buster Scruggs"

Aunque fue su película "Fargo" la que inspiró la serie homónima de Fox, los hermanos Coen apenas tuvieron que ver con ella. "The Ballad of Buster Scruggs" será su primera incursión en el mundo de las series, un "wéstern" ambientado en el siglo XIX, compuesto por seis episodios independientes y que contará en su reparto con Tim Blake Nelson, James Franco o Zoe Kazan, entre otros.

"Sharp Objects"

Promete ser la heredera de "Big Little Lies". El director, Jean-Marc Vallée, es el mismo y también comparte con aquella la atmósfera oscura y femenina y la procedencia literaria; en este caso se trata de la primera novela de Gillian Flynn, la autora de "Perdida". Amy Adams se pone en la piel de una reportera que, tras una breve estancia en un psiquiátrico, regresa a su pueblo para cubrir un crimen, a la vez que afronta su turbio pasado.

"Mosaic"

Esta miniserie dirigida por Steven Soderbergh, ganador de un Oscar por "Traffic", explora las raíces psicológicas del amor y el crimen a través de una historia que gira en torno a la misteriosa desaparición de una autora de libros infantiles (Sharon Stone) una Nochevieja. Cada episodio se cuenta desde el punto de vista de un personaje diferente.

"Electric Dreams"

Antología al estilo "Black Mirror", formada por diez historias independientes basadas en relatos de Philip K. Dick. Cuenta con Bryan Cranston ("Breaking Bad") en la producción ejecutiva y un reparto estelar en el que destacan nombres como Steve Buscemi, Greg Kinnear, Anna Paquin, Terrence Howard, Maura Tierney, Richard Madden, Janelle Monae o el propio Cranston.

"The Looming Tower"

Amazon distribuirá en más de 200 países esta producción de Legendary TV, adaptación de una novela de Lawrence Wright que narra el ascenso de Osama bin Laden y Al Qaeda y plantea cómo la rivalidad entre la CIA y el FBI pudo favorecer los atentados del 11-S y la posterior guerra de Irak. Jeff Daniels, Alec Baldwin y Peter Sarsgaard encabezan el reparto.

"The Alienist"

Basada en la novela de Caleb Carr. Daniel Brühl, Luke Evans y Dakota Fanning protagonizan este thriller psicológico ambientado en Nueva York en 1896 que gira en torno a la investigación de una serie de asesinatos de trabajadores sexuales y que aborda las entonces emergentes disciplinas de la psicología y la ciencia forense.

"Maniac"

Emma Stone dará el salto a la televisión, junto a Jonah Hill y Justin Theroux, en esta comedia negra, adaptación de una serie homónima noruega, dirigida por Cary Fukunaga ("True Detective") y ambientada en un psiquiátrico, para la que tampoco hay aún fecha concreta.

"Britannia"

La plataforma HBO busca llenar el hueco dejado por "Juego de Tronos", que no llegará hasta 2019, con esta serie histórica coproducida por Sky y Amazon sobre el asalto del Imperio Romano al reino mítico de los celtas.

"Trust"

A lo largo del primer trimestre del año se estrenará "Trust", una serie de Danny Boyle con Donald Sutherland y Hillary Swank en el reparto e inspirada en la historia real de John Paul Getty III, heredero de la acaudalada familia que fue secuestrado en 1973 en Roma por la mafia.

Otros estrenos esperados son la épica "Troy, fall of a city" (Netflix), el thriller metafísico "Counterpart" (HBO, 22 de enero), con el ganador del Óscar J.K. Simmons, el drama familiar "Here and now" (HBO, febrero) del creador de "True Blood" y "A dos metros bajo tierra", y con Tim Robbins y Holly Hunter, o "Dietland", el regreso de Julianna Margulies tras "The Good Wife".