La mariposa viajera que baila con los leones

El día en que Roger Vila y Gerard Talavera tomaron esta imagen casi se los come un león. “Habíamos visto que el camino estaba lleno de huellas de león, así que paramos y esperamos a que una de las mariposas se posase sobre una de ellas”, recuerda Vila. “Pero entonces escuchamos un rugido al lado y tuvimos que salir corriendo al coche; casi nos come el león con la coña de la foto”. Los dos investigadores del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona estaban en Benin, muy cerca del río Níger, siguiendo el viaje de las mariposas carreras (Vanessa cardui) que pasan los meses cálidos en Europa y después migran hacia el sur. “Se sabía que iban al norte de África pero no estaba muy claro dónde iban, así que nos hicimos la pregunta de si podría atravesar el Sáhara volando”, recuerda. “Y lo que descubrimos es que esta es la mariposa que más vuela del mundo”.

Para comprobar si su hipótesis era correcta y las mariposas cruzaban el desierto, Vila y Talavera pasaron el otoño en las zonas tropicales del centro de África. “Conseguimos un proyecto y nos fuimos Etiopía, Benin, Chad, Senegal…”, recuerda Vila. “Y para nuestra sorpresa, encontramos la mariposa llegando y criando en la zona en números enormes. En un campo encontramos mas de 20.000 mariposas saliendo de las crisálidas”. Pero, aparte de la coincidencia temporal, ¿cómo demuestras que son las mismas mariposas que vienen de Europa y crían en Escandinavia a final de verano? “Usamos un método de isótopos estables” explica el experto. El sistema consiste en comparar la proporción de hidrógeno y deuterio, lo que te permite localizar su origen. “En cada lugar del mundo el agua tiene una proporción de estos isótopos, que pasa a las plantas y de las plantas a las orugas cuando se las comen. En ese momento, cuando se hacen crisálidas, se forman las alas. Si estudias la proporción de isótopos de las alas puedes saber de dónde puede venir”. “En nuestro caso”, añade, “como estamos hablando de unos 4.000 km, muy muy al sur realmente, se vio clarísimo que venían de Europa”.

El viaje documentado por los investigadores españoles es el más largo en mariposas en una sola generación, comparable con la famosa migración de las mariposas monarca en América. “Tienen que cruzar toda Europa, depende de donde vengan, pero normalmente vienen del norte”, explica Vila. “Cuando empieza a refrescar vuelven al sur. Cruzan Europa, el Mediterráneo, todo el Magreb, todo el Sáhara, que es increíble, y luego todo el Sahel… Porque estas estaban en el río Níger, es decir, en la sabana tropical, con los leones”. ¿Y cómo puede un animal tan diminuto hacer un viaje de esas dimensiones? “Cuando las vemos en nuestros campos están volando bajo, pero las mariposas que migran vuelan a gran altura y aprovechan los vientos, eso explica el viaje”. En su vida diaria, cuando vuelan de flor en flor, las carderas ya tienen un vuelo bastante potente, de hasta 30 km/h, pero cuando cogen una corriente pueden viajar mucho mas deprisa. “Hay radares verticales que las detectan a más de 1.000 m”, apunta Vila. “Y no solo eso, tengo colegas que han estado haciendo picos en los Alpes y ven a las carderas cruzar a miles de metros entre los glaciares. Cruzan las montañas y el desierto y cómo lo hacen es algo que nadie entiende aún”.

Referencias: Long-distance autumn migration across the Sahara by painted lady butterflies: exploiting resource pulses in the tropical savannah (Biology Letters) | Discovery of mass migration and breeding of the painted lady butterfly Vanessa cardui in the Sub-Sahara: the Europe–Africa migration revisited (BJLS)