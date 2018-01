Resuelto el misterio de la estrella ‘alienígena’ Tabby

Durante los últimos dos años, la estrella KIC 8462852, más conocida como Tabby por la astrónoma Tabetha Boyajian, ha sido considerada como “estrella más misteriosa del universo” debido a sus descensos de luminosidad irregulares e inesperados. Situada a más de 1.000 años luz en la constelación del Cisne, desde su descubrimiento en 2013 la estrella presentó varios descensos consecutivos de entre el 15% y el 22% de su luz, lo que dio pie a todo tipo de teorías, desde la presencia de un planeta gigante o un grupo de asteroides troyanos e incluso la existencia de una megaestructura conocida como “esfera de Dyson” que estuviera sirviendo a una civilización alienígena para extraer su energía.

La estrella despertó tal interés que Boyajian y un equipo de más de 100 investigadores consiguieron recaudar 100.000 dólares a través de la plataforma Kickstarter para financiar las observaciones desde un telescopio en tierra y recopilar más datos de la estrella. Ahora, un año después, el equipo presenta los resultados, en colaboración con el observatorio de Las Cumbres, en The Astrophysical Journal Letters, donde ofrecen los detalles de las caídas de brillo observada desde mayo de 2017 hasta el final del año, cuando dejó de ser visible desde la Tierra. Los autores han identificado 4 caídas de brillo principales de entre el 1 y el 2,5% que duraron desde días a semanas. Su principal conclusión, a la vista de los datos, es que las ocultaciones parciales de la luz del planeta se deben a la presencia de partículas de polvo microscópico que orbital el planeta.

“El polvo es la razón más probable por la que la luz de la estrella parece apagarse y encenderse”, explica Boyajian. “Los nuevos datos muestran que los diferentes colores de la luz están siendo bloqueados con distintas intensidades. Además, sea lo que sea que está pasando entre nosotros y la estrella no es opaco, como cabría esperar de un planeta o una megaestructura alienígena”. Los autores subrayan que estas variaciones de luz se produjeron hace más de 1.000 años y fueron causadas casi con toda certeza por materia ordinaria, "lo que lo hace aún más interesante, no menos”.

A finales de mayo de 2017, el equipo de Fernando J. Ballesteros y Alberto Fernández Soto propuso un modelo en el que el responsable de los descensos de luminosidad era un enorme planeta con un gigantesco sistema de anillos y sendos grupos de asteroides troyanos que le acompañan por delante y detrás de su órbita en un ángulo de 60 grados. Otro equipo de españoles, el de Marian Martínez González, Héctor Socas-Navarro, Andrés Asensio y Carlos Westendorp del Instituto Astrofísico de Canarias, apuntaron la posibilidad de que la estrella tuviera alguna actividad anómala de emisión. Los datos revelados en el estudio de Boyajian no confirman estos extremos, pero aún quedan muchas dudas que resolver. Los astrónomos esperan que la estrella de Tabby se despierte nuevamente y muestre atenuaciones más fuertes, del 10 o el 20%, similares a las observadas por Kepler hace más de cinco años, según el IAC. Si bien los datos actuales apoyan la hipótesis de que un cuerpo escondido dentro de una gran nube de polvo está causando estas atenuaciones, con futuras observaciones de unas fluctuaciones más profundas se espera poder resolver definitivamente el rompecabezas que esta estrella ha planteado.

