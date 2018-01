'Verano 1993' y Javier Gutiérrez marcan unos Premios Feroz críticos con el machismo

Verano 1993 dominó la quinta edición de los premios Feroz, los reconocimientos que entregan los periodistas españoles agrupados en la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) a las mejores series y películas de la industria nacional. La ópera prima de Carla Simón se ha proclamado vencedora, en una gala que también ha consagrado por partida doble al actor Javier Gutiérrez y que se ha convertido en una reivindicación del poderío femenino, aunque no sin momentos de acritud y mordacidad sobre el tema.Verano 1993, un relato autobiográfico sobre el duelo infantil que comenzó su carrera de éxitos en la pasada Berlinale, se ha llevado los premios de mejor drama,mejor dirección y mejor guión, además del Feroz al mejor actor de reparto para David Verdaguer. El musical La llamada de Javier Ambrossi y Javier Calvo, se ha coronado como mejor comedia.

El otro gran triunfador de la noche ha sido Javier Gutiérrez, que ha hecho doblete como mejor actor de drama por El autor, de Manuel Martín Cuenca, dando vida a un aspirante a escritor poco ortodoxo, y el de mejor actor de comedia de televisión por Vergüenza, una creación de Juan Cavestany y Álvarez Fernando Armero. Nathalie Poza se ha impuesto como mejor actriz dramática gracias a otra opera prima, No sé decir adiós, de Lino Escalera, una película dura y familiar sobre la dificultad de hacer frente a la muerte; y la mejor actriz de reparto para la prensa ha sido Adelfa Calvo, la portera y cómplice de Javier Gutiérrez en El autor. La llamada ha sumado su segundo Feroz por mejor tráiler.En el apartado de series, que desde el año pasado se incluyen en el palmarés de los Feroz, a semejanza de los Globos de Oro de EE.UU., Vergüenza ha acaparado cuatro galardones: mejor comedia, mejor actor (Gutiérrez), mejor actriz (Malena Alterio) y mejor actor de reparto (Miguel Rellán). La serie de Movistar+ practica un humor incómodo a costa de unos personajes condenados a protagonizar episodios patéticos que producen bochorno.

La otra serie ganadora, también de Movistar+, ha sido La zona, una producción de intriga ambientada en una zona de exclusión nuclear, donde años atrás se produjo una catástrofe. Ésta se ha llevado el premio Feroz a mejor serie dramática y el de mejor actriz de reparto para Emma Suárez.

El palmarés se completa con los premios de mejor documental, donde ha dado la sorpresa La Chana, sobre la famosa bailaora flamenca, y el premio especial, que se otorga a trabajos que hubieran merecido mejor suerte comercial, para La vida y nada más, de Antonio Méndez Esparza.Las grandes favoritas de Los Goya La Librería, de Isabel Coixent, y Handia se fueron de vacío. Handía conquistó losreconocimientos de mejor música y mejor cartel.

Gala... feminista

Ésta ha sido, según sus organizadores, la gala más reivindicativa de los premios Feroz, que en esta ocasión ha previsto que la mayoría de las 19 categorías fuesen anunciadas y entregadas sólo mujeres, gesto que las propias convocadas señalaron con ironía. Ellas son "las entregadoras", el papel al que se les relega en la industria, dijeron algunas.

Aunque la quinta edición de los reconocimientos que entregan los periodistas españoles agrupados en la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) a las películas y series del año ha decidido recoger el guante de los Globos de Oro y enmarcarse en el movimiento que reivindica el papel de las mujeres en el mundo del cine, lo ha conseguido... a medias. O el manos no sin una buena dosis de tensión.

A la gala, celebrada este 22 de enero en el Complejo Magariños de Madrid y emitida en directo por #0 de Movistar+, no le faltaron momentos ásperos. El guión de la ceremonia propició cierta incomodidad gracias a los no pocos comentarios que tocaron a todos por igual: desde el acre monólogo inicial a cargo de Julián López. En su intervención de apertura, el presentador aseguró que estos premios eran el secreto mejor guardado del cine español, tanto “como los nombres de los productores” del cine español que, como Harvey Weinstein, han incurrido en delitos de acoso sexual y a quienes no se ha señalado todavía. Ni siquiera los chistes sobre Cataluña y el proceso de secesión consiguió pulverizar la nube de concreto que se formó en las pantallas de los telespectadores y que retumbaba del sonido ambiente de la sala.

'Los Javis'

Javier Calvo y Javier Ambrossi se convirtieron en protagonistas involuntarios de la gala, que aludió en no pocas ocasiones a la pasada fiesta de cumpleaños de Calvo y que trasladó a la gala el eco que originalmente tuvo la celebración entre sus seguidores de Instagram. El primero en aludirlo fue David Verdaguer, ganador al Mejor Actor de Reparto por Verano 1993, quien anunció que 'Los Javis' ofrecerían una segunda fiesta, a manera de 'after' tras la gala, se sumaron -entre otros- Verónica Forqué, quien al momento de recoger el Feroz de Honor, aseguró : "No tengo nada que hacer, ¿puedo ir a la fiesta de Los Javis?".