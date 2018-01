'La forma del agua', favorita para los Oscar con 13 nominaciones

'La forma del agua', de Guillermo del Toro, es la película que aglutina más nominaciones en la 90 edición de los Oscar de Hollywood con un total de 13 candidaturas. Estos premios se entregarán el próximo 4 de marzo en una gala que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Las nueve películas que aspiran al Oscar son 'Call me by your name', 'El instante más oscuro', 'Dunkerque', 'Déjame salir', 'Lady bird', 'El hilo invisible', 'Los papeles del Pentágono', 'La forma del agua' y 'Tres anuncios a las afueras'.

En el apartado de mejor actriz compiten las intérpretes Sally Hawkins ('La forma del agua'), Frances McDormand ('Tres anuncios a las afueras'); Margot Robbie ('I, Tonya'); Saoirse Ronan ('Lady bird') y Meryl Streep ('Los papeles del Pentágono').

En cuanto a los actores, aspiran al Oscar a la mejor intepretación competirán Timothée Chalamet ('Call me by your name'), Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya ('Déjame salir'), Gary Oldman ('El instante más oscuro') y Denzel Washington por ('Roman J.Israel, Esq'.

Lista de nominados

Mejor película

-Tres anuncios en las afueras

-La forma del agua

-Los archivos del Pentágono

-El hilo invisible

-Lady Bird

-Déjame salir

-Dunkerque

-El instante más oscuro

-Call me by your name

Mejor directo

-Jordan Peele (Déjame salir)

-Greta Gerwig (Lady Bird))

-Guillermo del Toro (La forma del agua)

-Christopher Nolan (Dunkerque)

-Paul Thomas Anderson (El hilo invisible)

Mejor actor protagonista

-Thimothée Chalamet (Call me by your name)

-Daniel Day-Lewis (El hilo invisible)

-Gary Oldman (El instante más oscuro)

-Denzel Washington (Roman J. Israel)

-Daniel Kaluuya (Déjame salir)

Mejor actriz protagonista

-Margot Robbie (Yo, Tonya)

-Saoirse Ronan (Lady Bird)

-Meryl Streep (Los archivos del Pentágono)

-Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras)

-Sally Hawkins (La forma del agua)

Mejor actor secundario

-Richard Jenkins (La forma del agua)

-Willem Dafoe (The Florida Project)

-Woody Harrelson (Tres anuncios en las afueras)

-Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras)

-Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo)

Mejor actriz secundaria

-Allison Janney (Yo, Tonya)

-Laurie Metcalf (Lady Bird)

-Mary J. Blyde (Mudbound)

-Lesley Manville (El hilo invisible)

-Octavia Spencer (La forma del agua)