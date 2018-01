La 75 edición de los Globos de Oro que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) se celebró este domingo en Los Ángeles (Estados Unidos) y la lista completa de ganadores es la siguiente:

Cine

Mejor película dramática: "Tres anuncios en las afueras".

Mejor película de comedia o musical: "Lady Bird".

Mejor actor de drama: Gary Oldman, por "El instante más oscuro".

Mejor actriz de drama: Frances McDormand, por "Tres anuncios en las afueras".

Mejor actor de comedia o musical: James Franco, por "The Disaster Artist".

Mejor actriz de comedia o musical: Saoirse Roan, por "Lady Bird".

Mejor actor secundario: Sam Rockwell, por "Tres anuncios en las afueras".

Mejor actriz secundaria: Allison Janney, por "Yo, Tonya".

Mejor director: Guillermo del Toro, por "La forma del agua".

Mejor guion: Martin McDonagh, por "Tres anuncios en las afueras".

Mejor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat, por "La forma del agua".

Mejor canción original: "This Is Me", de Benj Pasek y Justin Paul, en "El gran showman".

Mejor película animada: "Coco", de Lee Unkrich y Adrian Molina.

Mejor película extranjera: "En la sombra", de Fatih Akin (Alemania y Francia).

Televisión

Mejor drama: "The Handmaid's Tale".

Mejor serie de comedia o musical: "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor miniserie: "Big Little Lies".

Mejor actor de serie dramática: Sterling K. Brown, por "This Is Us".

Mejor actriz de serie dramática: Elisabeth Moss, por "The Handmaid's Tale".

Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Brosnahan, por "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor actor de comedia o musical: Aziz Ansari, por "Master of None".

Mejor actriz de miniserie: Nicole Kidman, por "Big Little Lies".

Mejor actor de miniserie: Ewan McGregor, por "Fargo".

Mejor actor secundario de serie televisiva: Alexander Skarsgård, por "Big Little Lies".

Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Laura Dern, por "Big Little Lies".

Reconocimiento

Premio Cecil B. DeMille: Oprah Winfrey.