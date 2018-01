El bajo consumo cultural depende de la educación, no de los ingresos

Un estudio de la Universidad de Oviedo demuestra que la educación es el factor que más influye en el consumo cultural. A mayor educación, mayor interés. Sin embargo, a esa fórmula inicial se suma otra: a mayor educación, mayor renta y, por tanto, mayor consumo cultural. Esa es la conclusión a la que han llegado Juan Prieto Rodríguez, María José Pérez Villadóniga y Sara Suárez Fernández en el documento El consumo cultural: ¿cuestión de gusto o de precio?y que se centra en el análisis de patrones de participación cultural de los españoles.

El informe complementa y aporta un sentido de conjunto a muchas de las cifras recientes sobre las formas de producción y consumo de cultura en España. El Anuario de Estadísticas Culturales correspondiente a 2017 publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte muestra que el gasto medio anual por hogar en bienes y servicios culturales fue de 764,4 euros y el gasto medio por persona se situó en 306,7 euros: casi cuatro veces menos que el gasto por familia en bares y restaurantes, que en 2016 fue de 2.780 euros. ¿Qué hay detrás de esa cantidad: predisposición específica o sólo un tema de ingresos? No siempre obedece a una sola causa.

El más reciente Barómetro de la Lectura demuestra el retroceso del interés por esta actividad en nuestro país: un 40,3% de hombres y mujeres encuestados aseguraron no leer nunca. La otra mitad, 59,7%, sí manifestó leer por lo menos un título al año. La cifra está casi ocho puntos por debajo de la media de lectura europea, que se ubica alrededor del 68%. Estas ponderaciones confirman los datos del Ministerio de Educación, Cultura y deporte, según los cuales la mayor parte del consumo cultural de los hogares españoles está destinado a plataformas de televisión e Internet (47,9%), seguido de libros y publicaciones periódicas (22,2%) y servicios culturales (16,3%). De estos últimos, el mayor oarte del gasto se dedica a los espectáculos en vivo y el cine (12,4%).

El estudioEl consumo cultural: ¿cuestión de gusto o de precio? propone de qué manera cada actividad guarda una dinámica propia. En el caso de los espectáculos en directo y visitas a lugares de interés cultural se produce una gran polarización entre aquellos que no asisten nunca y los que asisten con asiduidad. La falta de interés es el principal motivo de la no asistencia a espectáculos en directo y lugares de interés cultural, mientras que la falta de renta es la causa principal de no asistencia al cine.

Dentro de ese panorama, los investigadores despliegan un mapa de conductas asociadas a la formación y los ingresos. En los tres tipos de actividades culturales (espectáculos en vivo, sitios de interés cultural y cine), la asistencia media es mayor a medida que aumenta el nivel de estudios para cualquier renta. Asimismo, los incrementos en la renta se relacionan con una mayor participación en las tres actividades, pero la influencia de la renta es mayor en los individuos con niveles educativos medio y superior que en los que tienen menor nivel educativo.

Estas observaciones plantean, según las conclusiones del estudio, un dilema a la hora de diseñar la política cultural. "A corto plazo y para reducir la importancia de las restricciones económicas, dicha política se podría combinar con una política fiscal que incluya, por ejemplo, reducciones de la imposición indirecta que soportan los bienes culturales o incrementos en las subvenciones a la producción de dichos bienes. Las caídas consiguientes en los precios tendrían un efecto directo e inmediato en la demanda cultural", plantean. No obstante, estas políticas fiscales podrían interpretarse como "regresivas", puesto que beneficiarían a los individuos de mayor renta.

La propuesta que apuntan los especialistas está volcada en un proceso a largo plazo. "Si lo que se pretende es atacar el problema que supone la falta de interés, la política cultural debería integrarse en la política educativa para mejorar el gusto por las artes. Evidentemente, aunque los efectos solo se notarían a largo plazo, sin duda que serían mucho más estables". En el pasado, plantea la investigación, estas políticas de formación de gustos se combinaban con los programas culturales de la radio y la televisión. Los cambios tecnológicos en la forma de producir y consumir información han eliminado las audiencias cautivas de estos medios. "Si bien la diversidad de la oferta es ahora mucho mayor, solo los que ya están interesados por las artes demandan estos contenidos", plantea el estudio. De ahí la importancia de la educación temprana y obligatoria para desarrollar el interés y los gustos artísticos en la población.