Más de la mitad de los contratos del Prado, Thyssen y Reina Sofía no aportan informes justificantes

Los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza han incurrido en irregularidades e infracciones "legales en las contrataciones realizadas durante los ejercicios de 2015 y 2016". Así lo ha señalado el Tribunal de Cuentas este lunes tras hallar varias infracciones legales tras revisar los informes de fiscalización de estas tres instituciones.En un comunicado remitido por la institución se detallan algunas omisiones y errores en los procesos administrativos asociadas a procesos de compra, contratación y labores de tipo administrativo. En en el caso de las tres entidades fiscalizadas, el informe destaca la existencia de determinados supuestos en los que se ha incurrido en faltas específicas, y otros en los que, sin llegar a constituirla, se han apreciado carencias en "materia de motivación", según ha informado el Tribunal de Cuentas.

El informe remitido por el Tribunal de Cuentas recalca que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha adquirido diferentes obras de arte sin que haya elaborado una memoria o documento justificativo, contrataciones en las que no hay documentación sobre la tasación de las respectivas obras y que deben de ser acreditadas por una entidad profesional independiente. El análisis se ha realizado sobre una muestra de 35 contratos formalizados durante 2015, y 28 correspondientes a 2016. En ambos casos, la muestra ha sido del 54% de la totalidad de los contratos formalizados en cada uno de dichos periodos.

En el supuesto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, los trabajos se han referido, respecto del ejercicio 2015, a una muestra de 25 de los contratos formalizados, que representan el 53% del total; y en el ejercicio 2016 la muestra ha estado integrada por 26 contratos, que suponen un 59% del total de los formalizados en este periodo. En el Thyssen las infracciones se extienden también a 2014, a partir del análisis de parte de los contratos formalizados en este período. Destaca además que los tres museos han incurrido en diversas irregularidades en relación al cumplimiento de las obligaciones formales de información al Tribunal de Cuentas sobre extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión.

El Tribunal de Cuentas ha puesto también de manifiesto que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, con carácter general, no ha elaborado una memoria acreditativa de la necesidad de la contratación. Mientras, sobre la determinación del presupuesto de licitación, en algunos casos tanto el Museo del Prado como el Reina Sofía no consta una justificación suficiente sobre el importe en que se cuantifica dicho presupuesto, o de la composición cualitativa del mismo. También se han analizado los contratos de seguros, sobre los que se ha determinado que los tres museos no seleccionaron por sí mismos la correspondiente entidad aseguradora que iba a prestar la cobertura, sino que fue realizado por una mediadora sin que conste que se verificara la adecuación de las correspondientes sumas aseguradas.

No es la primera vez que el Thyssen enfrenta un señalamiento de este tipo. El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en julio de 2015 un informe de fiscalización de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en el que enumeraba una serie de deficiencias en la gestión contable de la entidad correspondiente al ejercicio 2013. Uno de esos supuestos fallos fue no registrar en el balance la valoración inicial del derecho de uso sobre el palacio de Villahermosa, sede de la colección permanente, que asciende a cerca de 17 millones de euros.

Tampoco activaron los costes derivados de las grandes restauraciones de las obras de arte, por un importe superior a los 100.000 euros. El máximo órgano fiscalizador del Estado también advierte de que "han existido otras incorrecciones en los apuntes contables referidos al fondo bibliográfico, a las existencias de la tienda-librería y a los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones".

Respecto al análisis sobre el sometimiento a la legalidad, se señala que, "en general, el resultado de la fiscalización es positivo", si bien "recoge algunas irregularidades" relativas a pago de determinados complementos salariales, abonados durante el ejercicio 2013; préstamos de obras de arte a otros museos e instituciones, y la ausencia de la remisión -que es obligatoria- de la información sobre determinados contratos al Tribunal de Cuentas, así como, determinadas disfunciones en lo que se refiere a los órganos competentes para la emisión de circulares, aprobación de tarifas del museo y regulación de diferentes procedimientos internos. Los préstamos a otros museos e instituciones de las obras de la Colección Carmen Thyssen, cedida gratuitamente al Estado para su exhibición en el Museo Thyssen, superaron en 2013 lo establecido, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el museo Thyssen en ese ejercicio.

Otras instituciones han sido objeto del examen, Ya en 2016, un informe del Tribunal de Cuentas puso en entredicho la gestión de algunas instituciones culturales, por ejemplo, Patrimonio Nacional. Según aseguraba el documento se encontraron graves irregularidades en la gestión y contabilidad de este organismo autónomo dependiente del Ministerio de Presidencia. La gestión identificaba "numerosos errores y circunstancias que ponen de manifiesto debilidades del control interno en prácticamente todas las áreas de gestión" de este organismo público durante el año 2013.