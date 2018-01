La CutreCon vuelve con el peor cine del Espacio y con un homenaje a Chiquito

Por primera vez, el cine cutre ha triunfado en los Globos de Oro con ‘The Disaster Artist’. No porque la película de James Franco sea mala, todo lo contrario, sino porque con su parodia a ‘The Room’ (2003), la que está considerada la peor película de la historia del cine, y a su polémico creador, Tommy Wiseau, reafirma que los amantes de la cultura ‘trash’, del ‘cine Z’ (de lo malo del cine, lo peor), son cada vez más. El propio James Franco es uno de ellos, y esto le ha llevado a ganar el Globo de Oro a mejor actor en el papel de Wiseau, que se ha convertido involuntariamente en uno de los ídolos, por lo mala de su película, de los 'fans' del cine cutre.

Y es que existe un amor por lo ‘malo’, una especie de placer culpable. El cine cutre, hasta hace poco, era al séptimo arte lo que Camela a la música (con el máximo respeto al grupo): lo sientes, lo vives, pero en secreto. Pero no desde que tiene su propio festival, la CutreCon, que vuelve a Madrid en su séptima edición del 24 al 28 ‘from outer space’, con lo peor del cine del Espacio Exterior. Y aunque no vino del espacio, pero fue un personaje estelar, el festival comenzará ni más ni menos con todo un homenaje a Chiquito de la Calzada, fallecido el pasado 11 de noviembre, con el llamado Chiquitofest, en el que se proyectará 'Brácula: Condemor 2' (1997) y en el que habrá un verdadero show de la mano de varios cómicos españoles.

Está el desternillante tiburón de goma, el león animatrónico digno del Parque de Atracciones, los murciélagos a los que se le ven los cables...

La admiración por el genio del humor se extiende entre toda la organización. Desde el respeto, el director del festival, Carlos Palencia, explica a Vozpópuli por qué tiene cabida una sesión dedicada a Chiquito: “Sobre las películas de Chiquito, en especial ‘Brácula’, no se puede dudar que tienen un acabado final bastante sonrojante y totalmente digno de CutreCon”. Una película que no tendría su encanto ni su gracia sin el humorista. “Está el desternillante tiburón de goma, el león animatrónico digno del Parque de Atracciones, los murciélagos a los que se le ven los cables, las vergonzosas actuaciones… pero Chiquito, con sus ocurrencias e infinito ingenio, saca la película adelante, logrando que el público se ría en todo momento”, añade Palencia.

‘From outer space’

Ese tipo de elementos, los anteriormente mencionados, son muy propios del cine cutre, que uno de los productores del festival, Paco Fox define como “un cine de ideas más grandes que los medios con los que se hacen”. Y es por eso por lo que la temática del Espacio es tan propicia a ‘parir’ películas malas, tal y como indica Palencia: “Ambientar una película en el Espacio no es fácil si no cuentas con los medios y el dinero adecuados”. El cine del mítico director y probablemente padre del cine cutre, Ed Wood, recuerda Fox, es un clarísimo ejemplo: se notan los cables de los que cuelgan los platillos volantes en sus películas. O el cine de Roger Corman, que los planos con efectos especiales que rodó, los reutilizaba una y otra vez en otras películas por lo caros que eran.

Por estos motivos, la programación de los cuatro días que dura el festival es una locura. Desde ‘Starcrash: choque de galaxias’ (1978), una clara imitación de Star Wars y que contará con la presencia de su director, pasando por el clarísimo plagio de E.T. ‘Mi amigo Mac’ (1988, creada para promocionar abiertamente McDonalds), la hilarante ‘Supermario contra Son Goku’ (1995), el ‘Superman turco’, (1979) hasta una sección de documentales, entre los que se encuentra ‘Children of the Stars’ (2012), sobre una secta de adoración hacia los extraterrestres que rodaba películas de ciencia ficción y las hacía pasar por grabaciones reales a su ‘feligreses’.

'Starcrash' es, para Carlos Palencia, la película ‘estrella’ de esta edición, aunque recomienda otras como ‘Geteven’ (1993) y su 'héroe de acción con bigotón, o ‘T.T. el Extraterrestre’ (1991), la versión filipina de la mítica película de Steven Spielberg ‘E.T. el extraterrestre’ (1982). Para Paco Fox, “la más divertida quizá sea el 'Superman turco', un plagio del Superman original y la falta de medios hace que te rías muchísimo. Por favor, ¡los planetas son bolas de árboles de Navidad, y se nota!”

Directores invitados

Además de las películas, el festival vuelve a contar con importantes invitados, como en pasadas ediciones. Además de Luigi Cozzi (director de 'Starcrash'), el propio director del 'Superman Turco', Kunt Tulgar, Ramón Saldías (director de la inimaginable ‘Kárate contra Mafia’, rodada en Canarias), Vasni Ramos (director de ‘Apocalipsis Vodoo), Cem Kaya (experto en cine pop turco y director del documental ‘Remake Remix Rip-off’ sobre el plagio turco a éxitos de Hollywood), y Règis Autran y Règos Brochier, directores del documental ‘Nanaroscope’, participarán durante el festival.

Algunos de ellos vienen a presentar documentales sobre el cine ‘trash’, pero el resto son los propios directores de películas 'cutres', de las que el público se reirá en las proyecciones. Preguntados si éstos profesionales pueden sentirse ofendidos por la motivación del festival, Palencia y Fox responden que no.

Los invitados que traemos son artistas con mucho sentido del humor y de la autocrítica, que no tienen ningún reparo en reírse de sí mismos y en compartir sus ‘errores’ con un público entregadísimo

“Siempre que traemos a algún invitado, le dejamos bien clara la filosofía del festival, para saber si está conforme con lo que se va a encontrar cuando venga aquí. Los invitados que traemos son artistas con mucho sentido del humor y de la autocrítica, que no tienen ningún reparo en reírse de sí mismos y en compartir sus ‘errores’ con un público entregadísimo que, aunque se carcajee, les respeta y admira por haber sido capaces de concebir y atreverse a rodar obras tan delirantes y desastrosas”, expone Palencia. “Nunca invitaría a alguien sin dejar claro que es un festival que se ríe de las películas”, confiesa Fox: “Pero hay muchas formas de reírse. Te puedes reír con superioridad, con sarcasmo y con escarnio, o como cuando los amigos se reúnen a contar chistes. Esto último es a lo que más se parece la CutreCon”.

Pueden corroborar estas afirmaciones directores de la talla de Sam Firstenberg, habitual de la mítica productora Cannon Films y director de ‘El guerrero americano’ (1985), o Claudio Fragasso, director de ‘Troll 2’ (1990), que no se perdieron ni un sólo día del festival en el que estuvieron (2015 y 2016) y fueron completamente accesibles al público que quería hacerse fotografías con ellos o preguntarles por lo disparatado de sus películas.

Este año, además de proyecciones y charlas con los invitados, volverá a haber mucho show. Cada sesión estará proyectada por el propio director y la cómica y presentadora Vera Montessori. Otro humorista, Deny Horror (guionista del programa de José Mota), será el conductor del ‘Chiquitofest’ y, además, los organizadores prometen muchas sorpresas durante los días del festival.

Al público: "que dejen los prejuicios en casa y abran su mente para enfrentarse a películas que jamás pudieron imaginar que existirían. Que se porten mal

También piden algo a los asistentes. Los consejos de Palencia es “que dejen los prejuicios en casa y abran su mente para enfrentarse a películas que jamás pudieron imaginar que existirían. Que no tengan reparos en ‘portarse mal’, haciendo todo aquello que no se debería hacer en un cine, como aplaudir, jalear, comentar ocurrencias en voz alta, cantar…”. “Que participen, que cuenten chistes, que hablen con la organización, con los invitados, que demuestren su pasión por el cine de bajo presupuesto, una pasión alegre, sincera y divertida”, añade Paco Fox.

Porque no hace falta ser cinéfilo, o ‘fan’ del fenómeno cutre para disfrutar con el festival, dicen sus responsables, que insisten en que lo importante no es el cine, sino la experiencia. Un festival, resumen, en el que “se han hecho amistades, e incluso parejas. En las ‘CutreCones’ ha nacido el amor incluso entre gente desconocida”.