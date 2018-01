RX 450h L, el todocamino Premium de Lexus con siete plazas que apunta a rival del XC90 híbrido

Pero de todos ello, sólo el Volvo y el nuevo RX ofrecen siete plazas, un elementos diferenciador y que les confiere un plus en cuanto a versatilidad. El RX, por su parte, es el único de todos estos SUV híbridos que no es enchufable, es decir, no tiene opción de un funcionamiento 100% eléctrico con las ventajas en cuanto a circulación en ciudades como Madrid y Barcelona se refiere en episodios de contaminación.

Respecto al RX 450h, esta nueva versión L se distingue por sus 11 centímetros extras de carrocería, todos ellos en la parte trasera destinados a dar cabida a las dos plazas adicionales y a un maletero muy superior en volumen al RX estándar. Dos plazas que se pliegan y esconden de forma eléctrica en pocos segundos, y que permite jugar fácilmente con el espacio disponible tras la segunda fila de asientos.

Estos tienen una configuración de 40/20/40 y el acceso a la tercera fila se facilita accionando una palanca que pliega esta segunda fila hacia delante. El posicionamiento de la segunda fila es algo más alto que el de la tercera, creando más espacio para los pies a los pasajeros de la parte trasera. El sistema de control de climatización trizona, proporciona a los pasajeros de la tercera fila aire acondicionado trasero independiente, así como ventilación individual. Además, los airbags de cortina laterales cubren las tres filas.

Motor V6 y eléctrico

El sistema híbrido Lexus Hybrid Drive combina un motor V6 de gasolina D4-S de 3,5 litros de inyección con dos generadores eléctricos, produciendo un sistema combinado de 313 CV. El sistema 4×4 (e-four) es exclusivo del modelo híbrido. En vez de los engranajes de transferencia y un eje de transmisión a las ruedas traseras de otros modelos 4×4, este modelo incluye un motor eléctrico independiente instalado en la parte trasera que acciona las ruedas traseras cuando sea necesario para mantener una tracción óptima.

En el RX 450h L, el sistema de selección del modo de conducción añade un cuarto modo, EV, que permite que el vehículo funcione con energía eléctrica a baja velocidad en distancias cortas, para conducir por ejemplo en un garaje o para realizar maniobras de aparcamiento.

En cuanto a seguridad, el sistema Lexus Safety System+ incluye un sistema precolisión (PCS), detector de cambio de carril (LKA) con asistencia de corrección de la dirección, activación automática de las luces de carretera (AHB) y control de crucero adaptable a todas las velocidades.

Aunque ya está disponible para su comercialización, las primeras unidades no llegarán a sus clientes hasta el próximo mes de mayo. Su precio, desde casi 77.000 euros, supone respecto al RX de cinco plazas unos 2.000 euros más a igualdad de equipamiento.