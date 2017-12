Lotería de Navidad 2017: el Gordo 71.198

Ha llegado uno de los días más esperados de la Navidad. El 22 de diciembre se celebra, como cada año, el Sorteo de la Lotería de Navidad 2017. Los números ya están saliendo premiados y en Vozpópuli te ofrecemos la posibilidad de comprobar el número y el décimo premiado en el sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad 2017.

El premio Gordo de la Lotería de Navidad está dotado con cuatro millones de euros a la serie que se corresponden con 400.000 euros por cada décimo premiado. Y ha recaído en el número 71.198. Con esta herramienta gratuita que te ofrecemos puedes conocer cuáles son los números premiados del sorteo de la Lotería de Navidad 2017.

El Gordo no es el único premio que se reparte este 22 de diciembre. También hay un segundo premio que está dotado con 1.250.000 euros a la serie. El poseedor de una serie del tercer premio recibirá medios millón de euros. Y si te ha tocado uno de los dos cuartos premios habrás ganado 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros por décimo.

También te contamos cómo comprobar los números y décimos premiados de la Lotería de Navidad 2017 para los quintos premios. En total hay 8 quintos premios con una cantidad de 60.000 euros cada uno a la serie. Y por último también puedes comprobar si te ha tocado la pedrea, que está dotada de 1.000 euros a la serie lo que se corresponde con 100 euros por cada décimo premiado.

A continuación puedes comprobar ya si tu décimo ha sido premiado en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2017. ¡Suerte!

Si ya has comprobado tu número y décimo premiados de la Lotería de Navidad 2017 quizá te interese conoce algunos consejos para invertir bien tu dinero del sorteo del Gordo 2017. Por ejemplo, uno de los gastos típicos de las personas afortunadas con este premio se destina a aliviar los gastos corrientes de la economía familiar, lo que se conoce popularmente como tapar agujeros: acabar la hipoteca o liquidar el préstamo del coche son algunos de ellos. Estos premios pueden ahorrarte una gran cantidad de dinero al no tener que pagar intereses por los préstamos que hayas solicitado, tal y como te contamos aquí.

Si por el contrario no eres uno de los afortunados porque ya has llegado a comprobar tu décimo y no ha sido premiado en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2017, no te preocupes. Existen otros sorteos en España que reparten tanto o más dinero que la Lotería de Navidad. Te hacemos un repaso de los premios con los que puedes hacerte rico si no has ganado la Lotería de Navidad 2017.

Además, si eres más tradicional y te gusta consultar el listado completo de los números premiados de la Lotería de Navidad, no dudes en visitar la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado con todos los décimos ganadores de alguno de los premios del sorteo del Gordo 2017.