La campeona mundial de ajedrez rechaza jugar en Arabia por la discriminación a las mujeres

La campeona mundial de ajedrez, la ucraniana Anna Muzychuk, ha renunciado a defender sus dos títulos en el torneo mundial que se celebrará en Arabia Saudí del 26 al 30 de diciembre. Así lo ha anunciado la jugadora en sus redes sociales, explicando que se niega a sentirse “como una criatura de segunda” por las fuertes leyes islámicas que imperan en el país y que discriminan a las mujeres. “He decidido no ir a Arabia Saudí. No a jugar con las reglas de otros, no a llevar abaya, no a tener que ser acompañada para salir a la calle” afirmó.

“Hace exactamente un año gané estos dos títulos y era la persona más feliz del mundo del ajedrez, pero esta vez me siento muy mal” escribió Muzychuk en Facebook. “Estoy preparada para defender mis principios y saltarme el evento, donde en cinco días iba a ganar más de lo que gano en una docena de eventos juntos”. La jugadora ucraniana también indicó que su hermana, Mariya Muzychuck, tampoco estará presente en el torneo.

La otra polémica del torneo de Arabia Saudí

Además de la negativa de Muzychuck, el torneo también se ha visto envuelto en otra polémica tras darse a conocer que siete jugadores israelíes no podrán participar en él porque se les ha denegado la visa para poder entrar en el país.

El presidente de la Federación Mundial de Ajedrez, Georgios Makropoulos, declaró que espera que los próximos certámenes celebrados en Arabia Saudí permitan la participación de todos los jugadores.