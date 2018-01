El presidente estadounidense, Donald Trump, extendió este viernes por "última" vez la suspensión de sanciones a Irán en base al acuerdo nuclear de 2015, y dio un ultimátum a sus aliados en Europa para que negocien con él para corregir los "defectos" de ese pacto, o Estados Unidos se retirará del mismo.

La advertencia de Trump coincidió con el anuncio de nuevas sanciones que no están relacionadas con el acuerdo nuclear, sino con "graves" abusos a los derechos humanos o con la proliferación de armas, y que afectan a 14 individuos y entidades de Irán, entre ellos el jefe el Poder Judicial, el ayatolá Sadeq Larijaní.

Trump decidió mantener activo un mecanismo que suspende temporalmente las sanciones a Irán por su programa nuclear, algo sobre lo que el presidente de Estados Unidos debe pronunciarse cada 120 días por imperativo legal.

Pero lo hizo con el aviso de que, si Europa no negocia con él para modificar el acuerdo en los próximos cuatro meses, ordenará volver a imponer las sanciones nucleares cuando termine el nuevo plazo de 120 días, que caduca el próximo 12 de mayo.

"Hoy, mantengo suspendida la aplicación de ciertas sanciones nucleares, pero solo con el fin de lograr que nuestros aliados europeos accedan a arreglar los terribles defectos del acuerdo nuclear con Irán. Ésta es una última oportunidad", dijo Trump en un extenso comunicado.

"Sin un acuerdo de ese tipo (con los europeos), Estados Unidos no mantendrá la suspensión de sanciones que le permiten permanecer en el pacto nuclear con Irán. Y si en cualquier momento juzgo que ese acuerdo no es alcanzable, me retiraré inmediatamente del pacto. Nadie debería dudar de mi palabra", advirtió el presidente.

Las condiciones de Trump

Trump ya había amenazado en octubre pasado con retirarse del acuerdo nuclear con Irán si no se corregían lo que considera sus "defectos", ya fuera mediante negociaciones con otros países firmantes o de forma unilateral, mediante legislación del Congreso estadounidense.

Este viernes, Trump matizó que no se quedará en el acuerdo si sus aliados europeos no ceden a sus exigencias, y concretó que lo que espera obtener es un "acuerdo suplementario" al firmado en 2015, que solo comprometería a Estados Unidos y a algunas naciones "destacadas" de Europa que no identificó.

Tres países europeos -Francia, Alemania y el Reino Unido- forman parte del acuerdo firmado en 2015 con Irán, que también suscribieron Estados Unidos, Rusia y China. Además, la Unión Europea (UE) tuvo un papel activo en las negociaciones y la promoción del pacto.

Acuerdo suplementario

Según dijo a Efe una fuente de la Casa Blanca, Trump quiere negociar tanto con los países europeos firmantes como con la UE. Lo que quiere Trump, según explicó, es que Estados Unidos y esos países europeos se comprometan en el "acuerdo suplementario" a "imponer nuevas sanciones multilaterales si Irán desarrolla o prueba misiles balísticos, impide las inspecciones (de sus instalaciones nucleares) o hace avances hacia la consecución de un arma nuclear".

Ese acuerdo, añadió Trump, "no debe expirar nunca", al contrario que el pacto de 2015, que establece que algunas de las restricciones impuestas sobre el programa nuclear iraní caducarán después de entre 10 y 25 años.

Además de su ultimátum a Europa, Trump exigió al Congreso que enmiende una ley sobre el acuerdo aprobada en 2015 para incluir "cuatro componentes críticos". "Primero, debe exigir que Irán permita inspecciones inmediatas en todos los lugares solicitados por los inspectores internacionales. Segundo, debe asegurar que Irán nunca se acerca siquiera a poseer un arma nuclear", enumeró el presidente.

Sin fecha de expiración

En tercer lugar, esas exigencias no deben tener fecha de expiración, y, por último, "la legislación debe declarar explícitamente, por primera vez en EEUU, que los programas de armas nucleares y de misiles balísticos (de Irán) son inseparables", y que éste último debe estar sujeto a "fuertes sanciones".

Las declaraciones de Trump recibieron una tajante respuesta de Irán, que le instó a "cumplir plenamente" con el pacto.

"La política de Trump y el anuncio de hoy equivalen a intentos desesperados de socavar un acuerdo multilateral sólido", dijo en un mensaje por Twitter el ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif.

En cuanto a las nuevas sanciones impuestas a Irán, son en parte una reacción a lo que Washington considera una dura represión de las protestas antigubernamentales de este mes, en las que hubo una veintena de muertos y un millar de detenidos.

Al sancionar al jefe del Poder Judicial iraní, que es hermano del presidente del Parlamento, Alí Larijaní, el Gobierno de Trump consideró que estaba "golpeando a lo más alto del régimen", e instó a sus aliados a aumentar también sus sanciones a Teherán.