Donald Trump contradice el polémico libro sobre su persona: "Soy un genio y soy muy estable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a responder a las acusaciones de incapacidad mental vertidas en el reciente libro 'Fire and Fury', de Michael Wolff, describiéndose en Twitter como un "genio" caracterizado por su "estabilidad".

"He ido de hombre de negocios de MUCHO éxito a estrella de la televisión a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que me acredita no solo como listo, sino como un genio... ¡Y un genio muy estable, además!", ha escrito.

El libro de Wolff, 'best-seller' instantáneo, describe a Trump como una persona absolutamente incapaz de tomar una decisión pragmática y "carente de los elementos más básicos para relacionar causa y efecto".

El texto ha sido confeccionado a través de más de 200 entrevistas, criticado por la inexactitud de ciertos pasajes, y ha sido objeto de un intento de censura por parte de la Casa Blanca que ha llevado a la editorial a adelantar la publicación.

Trump, que ha asegurado que todo lo que se dice de él en el libro es mentira, ha insistido en Twitter que es un modelo de cordura. "Los dos activos más grandes que he tenido en mi vida han sido mi estabilidad mental y que soy realmente inteligente. Hillary la Corrupta (en referencia a su rival electoral, Hillary Clinton) también intentó jugar esas cartas con todas sus fuerzas y, como todo el mundo sabe, se cayó con todo el equipo", ha escrito.

