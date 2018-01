Esta es la imagen acusada de racista que ha hecho rectificar a H&M

"El mono más cool de la jungla". La frase, que se lee en una sudadera verde distribuida por la cadena H&M, ha levantado críticas en las redes sociales y ha llevado a la tienda a discontinuar la prenda de ropa. ¿La polémica? La compañía ha sido acusada de racista por utilizar como modelo a un niño negro.

H&M se ha disculpado este lunes por la imagen que aparece en su tienda online. Asimismo, ha retirado la fotografía de su página y ha dejado de vender la sudadera. "Lamentamos profundamente que la fotografía haya sido tomada, y también lamentamos que haya sido impresa", ha dicho la compañía en un comunicado.

La cadena reacciona así a la serie de críticas de usuarios y artistas, encabezados por el cantante canadiense The Weeknd, de ascendencia etíope, quien ha asegurado estar "sorprendido", "avergonzado" y "ofendido" por la fotografía. En el mensaje, difundido a través de su cuenta de Twitter, el artista ha añadido que se niega a trabajar con la cadena de ropa en cualquier campaña futura.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb