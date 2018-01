Este es el look de Sergio Ramos que lo hizo rey de los memes

Sergio Ramos estaba muy tranquilo últimamente, lo único que se hablaba de él era el embarazo de su pareja, Pilar Rubio. Y lo cierto es que el sevillano ha sido este sábado el protagonista del día. El futbolista se puso un look de lo más llamativo para acudir al partido del Real Madrid a animar a su equipo. Seguramente el defensa no sabía que este abrigo azul iba a tener tantos memes en Twitter.

Y es que el abrigo azul lo combinó con unas zapatillas, un polo y una gorra del mismo color, además se plantó también un pantalón de chándal ceñido de color gris con una sudadera a juego.

En las redes sociales lo han comparado con un trabajador de Domino's pizza, con un miembro de los Power Rangers, con un miembro del grupo musical Parchís o con el encargado de una ferretería.

No han faltado comparaciones para el andaluz, que no ha querido responder a ninguno de esos memes en Twitter, aunque seguramente se ha reído como el que más con esas imágenes que sus fans, y los que no lo son, han editado.

Gracias a Sergio Ramos he descubierto que mi bata de andar por casa puede ser muy elegante. pic.twitter.com/24mh2dMJ9q — Mancuer (@Mancuer91) 13 de enero de 2018

Busca Las 7 Diferencias de Sergio RamosMadrid Villareal pic.twitter.com/oiVQ4C26d0 — Jordi Dapena (@jordi_dapena) 13 de enero de 2018

