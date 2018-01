Rectificación sobre la información "Denuncian a un colegio de ingenieros que ha perdido 26 millones de euros en pocos años"

Vozpópuli rectifica sobre una información publicada el pasado 24 de diciembre de 2017 titulada "Denuncian a un colegio de ingenieros que ha perdido 26 millones de euros en pocos años". Según las indicaciones realizadas por el presidente de la Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, José Javier Medina Muñoz el COITT no perdió un patrimonio de 26 millones de euros.

También se debe especificar que José Javier Medina Muñoz no designó a la Mesa Electoral de las elecciones en dicho colegio profesional, sino que firmó la convocatoria oficial. Del mismo modo, la anulación de dichas elecciones de febrero de 2017 como se indicaba en la información no se ajusta a la realidad. En este sentido, puede dar lugar a confusión identificar al nuevo decano D. Mario Cortés como "el nuevo decano, sin elecciones" puesto que la suya fue la única candidatura que se presentó.

Por otra parte, debe señalarse que la querella criminal de 2010 a la que se hacía referencia en el texto que rectificamos fue archivada de forma definitiva. Tampoco se ajusta a la realidad la denuncia tributaria de 2013 o el caso de devolución de ayuda de 2011.

No fue específico, y por tanto incorrecto, el uso de la expresión "señalados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid" puesto que no hay una una figura jurídica que se identifique con esa oración. Según, Medina Muñoz se señala que la cifra de colegiados expresada en la noticia no era correcta ni tampoco el horario de votaciones presenciales que se indicaba.

Finalmente, es necesario aclarar que la normativa del COITT indica que las personas desempleadas no pueden participar como candidatos a las elecciones de dicho colegio profesional puesto que se exige que todas las candidaturas estén formadas por profesionales en activo.