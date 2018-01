Aena prohíbe a sus empleados dar de comer a los animales que deambulan por Barajas

Aena prohibirá desde hoy a sus trabajadores dar de comer a los animales que deambulan en todos sus recintos aeroportuarios, entre ellos el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dentro de la modificaciones que se han realizado a su Normativa de Seguridad en Plataforma.

Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes del organismo, que también ha detallado que se trata de una nueva enmienda a su actual normativa que recoge esta novedad. Desde Aena argumentan que la Reglamentación Europea y de la Organización de Aviación Internacional han identificado la fauna como uno de "los mayores riesgos para la aviación" y requieren que los aeropuertos dispongan de los procedimientos adecuados para gestionarla. Además, la Agencia Española de Seguridad Aérea exige que los aeropuertos dispongan de esos procedimientos.

Por ello, ya en 2013 se comunicó la prohibición de suministrar alimento a los animales en la plataforma, que es la zona de movimiento de aeronaves. Pero, en la enmienda que entra en vigor este martes se recoge expresamente la prohibición del suministro de alimento a animales, instalación de comederos o refugios, con el fin de "controlar y gestionar de forma adecuada el acceso y presencia de animales en el interior del recinto aeroportuario para evitar que supongan un riesgo para la seguridad operacional de aeronaves, pasajeros, trabajadores y de los propios animales".

Para llevar a cabo "eficazmente" la gestión del acceso y presencia de animales en el recinto aeroportuario, Aena cuenta en 33 aeropuertos con servicios de Gestión de Fauna con personal especializado y procedimientos eficientes a los que destina 3,5 millones de euros anuales.

El Servicio de Gestión de fauna de Aena es el encargado de mantener libre de interferencias por animales las zonas en las que operan las aeronaves, realizando actuaciones cuando hay riesgo de que se produzcan esas interferencias. Para gestionar este riesgo, es necesaria la colaboración de todo el personal del aeropuerto, con el fin de evitar prácticas que puedan ocasionar la presencia de colonias de animales no controladas.

Desde Aena aseguran que el Servicio de Gestión de Fauna lleva a cabo las actuaciones "necesarias de recogida de animales, atención higiénico-sanitaria y en el caso de animales abandonados o sin propietario, entrega al Ayuntamiento de Madrid, que es el órgano competente de acuerdo a la normativa de aplicación, o aquellas entidades en quien delegue".

el caso de la fauna silvestre, los animales son entregados en los Centro de Recuperación de Animales de las comunidades autónomas, a los agentes forestales o al Seprona, también conforme a la normativa de aplicación.

CSIF critica la normativa

Esta modificación ha sido criticada por el sindicato CSIF, a través de un comunicado, donde consideran que se trata de una "persecución a los trabajadores que hacen lo que no hace Aena: cuidar los animales que están o llegan al recinto aeroportuario".

"Que los animales son un peligro y no deben estar en un recinto aeroportuario no es algo que nadie ponga en duda, es un peligro para aeronaves, personas y por supuesto para ellos mismos, pero cuando esos animales están o llegan, no se controlan como debían, no se puede sacar una nueva Normativa de Seguridad en Plataforma (NSP) que impida alimentar a los animales porque eso supone maltrato animal", han criticado desde el sindicato.

Y es que consideran que lo que la compañía debería hacer es sacar a todos los animales posibles pero no "prohibir alimentar a esos animales porque consiguen efectos contrarios, se mueven por todo el recinto en busca de comida, lo cual, aumenta los riesgos".

En este sentido, CSIF alerta a los trabajadores de que si incumplen esta normativa podrían ser sujetos a sanciones como la pérdida de puntos o retirar el acceso a la plataforma.