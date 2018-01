No hay perdón para la infanta Cristina.

El perdón, el perdón. Isabel II, cabeza de la Iglesia británica, vivía obsesionada con el perdón. Un predicador marrullero y evangelista, le tocó la fibra más sensible e su conciencia, tal y como nos lo describe “The Crown”, la afamada serie televisiva. Tal fue su arrebato de fervor cristiano que incluso dudó en si debía perdonar al duque de Windsor, ese fantoche filonazi y de ambigua sexualidad, que abandonó el trono para enmaridarse con una arribista norteamericana, de andrógino aspecto y tóxica como una plaga. La sensatez se impuso en la mente de la Reina y el efímero Eduardo VIII siguió sepultado en el oprobio de la Historia.

No hay perdón, tampoco, para la infanta Cristina. Su ausencia en el almuerzo en Zarzuela para festejar el 80 cumpleaños de don Juan Carlos se ha convertido, inopinada e inevitablemente, en la noticia de esa celebración. La ausencia de doña Cristina en el arranque del año de la rehabilitación de don Juan Carlos ha sido eje de comentarios y titulares. Estaba en Roma, con su familia. Sigue apestada. Pese a su absolución en el ‘caso Nóos’, a su discreción personal, a su práctica irrelevancia social, la hermana del Rey sigue en el pelotón de los proscritos.

A Don Juan Carlos se le van a perdonar todos sus desaciertos y sus desmanes. Sus últimos años de reinado estuvieron sacudidos por el escándalo y los errores. Ha cumplido casi cuatro años de purgatorio, de silente ostracismo y de alguna que otra desconsideración. La celebración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas adquirió carácter de estruendoso bofetón institucional en la mejilla de quien se reclama “el camión de la Transición”.

La Casa Real se dispone a reparar las afrentas y a llevar a cabo un lavado de imagen del Rey emérito

Ahora la Casa Real se dispone a reparar las afrentas y a llevar a cabo un lavado de imagen del Rey emérito. Todo sea por la Institución. Don Juan Carlos va a pasar a la Historia por sus logros y sus aciertos, que fueron muchos. Su etapa de ‘Corinnas’ y Botsuanas van a quedar sepultados. Así lo ha querido Felipe VI. “Es de Justicia”, comentan algunos cortesanos, ahora felices.

Alguien tiene que penar los estropicios, alguien tiene que cargar con el estigma de la culpa. No hay perdón para Cristina. Quizás no hubiera sido necesaria la fotografía que se distribuyó a los medios desde la Casa, lacerante prueba del castigo. Zarzuela no informa de los actos privados de la familia. La imagen de la entrañable reunión en torno al patriarca, junto a su paciente esposa doña Sofía, hijos, nietos y con la infanta ausente, ha acaparado la atención e los medios. Cristina no volverá a la Corte. Es la Windsor de la familia. La relegada, la desterrada. Su soberbia bornónica no le impedirá sobrevivir al permanente escarnio. Su hermano ha decidido que el pueblo español no está todavía listo para olvidar.

EL VARÓMETRO. Toni Albá, el bufón mejor pagado del régimen golpista, tiene un restaurante en Vilanova. Se enoja que se lo recuerden. Y que el público no acuda a sus manteles. // Los heroicos profesores del Instituto de Sant Andréu de la Barca han cargado sobre sus alumnos la culpa de la incitación al odio. // ¿Pitarán a Messi en el Camp Nou por descreer de la independencia? // ¿Qué fue del coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador de las fuerzas de seguridad en el referéndum del 1-O? ¿Sigue en Cataluña?